El cuaderno de Chapu: "Hay días en que Begoña Gómez es una persona cualquiera y al día siguiente, la Reina de Saba"

Hoy traigo las notas del tres de julio. Los novios de las Big four se comen la boca en los pasos de cebra como si fuera un Palafito de Bora Bora.

El judicial es el invierno de los poderes del Estado y no entiende de flotadores ni de plantar la sandía en la arena. Las capas de la realidad de superponen en figuras fantasmagóricas. El viernes estaremos en la novillada en Pamplona y declarará Begoña Gómez por presunta corrupción. La señora ha pedido que no la graben por la repercusión pública de su persona.

Aquí apareció declarando un presidente del Gobierno y una infanta, pero no la mujer del presidente. Igual habría que ponerse de acuerdo en si Begoña Gómez era una persona normal que firmaba cartas de recomendación a empresas para obtener contratos públicos o alguien especial que por tanto no debería haber firmado nada. Hay días en que Begoña Gómez es una persona cualquiera y al día siguiente, la Reina de Saba. Quién no ha pedido algo al ir al juzgado. Yo el día en que vaya quiero que me lleven una bota de vino, garroticos de Beatriz y que me toque una charanga ‘La chica Yeyé’. Eso sí que sería un paseíllo.

La ciudad vacía es el verdadero paraíso y aquí andamos, soñando con lo que viene, encontrando sitio para aparcar, sacando a los colegas de la cárcel de los ERES. Hay belleza en que la izquierda de la izquierda nació para ser la soga de los corruptos y ahora sacan a los malversadores de la trena porque hay malversadores buenos, honorables, malversadores héroes de la sociedad a los que los cochinos jueces conservadores pretendían que pasaran el verano en el talego con el calor que hace.