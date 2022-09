El Cuaderno de Chapu: "El Gobierno asedia a los vocales como si fuera el fuerte del Álamo"

Traigo las notas de la ciudad que se acuesta, los niños dormidos, la gente que se pregunta, ¿qué va a ser de nosotros y del Consejo General del Poder Judicial? Los dos partidos no se ponen de acuerdo y el Gobierno asedia a los vocales como si fuera el fuerte del Álamo. Les quisieron cambiar las mayorías de elección, les impidieron los nombramientos y les hicieron escuchar cada día los grandes éxitos de James Rhodes, y ni con esas. Esta pistola puesta en la sien para llegar a un acuerdo es lo que hace difícil el acuerdo.

Me ha venido a la cabeza de aquel chiste en el que un tipo en una peluquería se resistía a que el peluquero le moviera la cabeza para cortarle el pelo y el peluquero empezaba a empujar cada vez más fuerte y se daba entre ellos un pulso grecorromano. Al final, el peluquero, exhausto, le decía: “¿Podría usted reclinar un poco la cabeza para que yo le corte el pelo en la nuca?” Y el cliente le respondía: “Sí, pero por cojones, no”.

Aquí estamos con el poder judicial hecho un bebedero de patos. La justicia es ciega, bruta y sordomuda, torpe, triste y testaruda. Y Carlos Lesmes no es Shakira pero se le da un aire. La pregunta es si un acuerdo entre los partidos para elegir los vocales mejoraría las cosas. A los jueces se les ve la matrícula debajo de la toga. Y usted qué me cuenta, si soy lego en derecho, estará pensando desde la cama, pero reconozca que ya tiene sus juristas de reconocido prestigio favoritos. En cada español hay un seleccionador nacional, un guionista de los Goya, un cantante de Eurovisión y un senador de jueces. No se apure, aún no tendrá que echar la quiniela de los jueces del Constitucional. Eso será mañana.