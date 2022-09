El cuaderno de Chapu: Están en contra de Sánchez los ricos, los bancos, los periódicos y los barones

He apuntado que la batalla fiscal que es bello como dice Juanjo de la Iglesia es más bella que Tamara Falcó adornada. Aquí está el niño Errejón que comulgó con las empanadillas de Carmena cuando lo de Carmejón. Íñigo, el de Tamara, no, el otro, Íñigo no quiere que se baje el iva de los alimentos a los pobres porque corre el riesgo de bajárselo también a los ricos.

Usted se estará diciendo que mañana en el súper tendrá que comprar una botella de aceite de siete euros y le dolerá pagarla, pero ¿se puede comparar el disgusto de dejarse siete euros en una botella de aceite con la felicidad de que el rico pague lo mismo por ella?

El pedrismo está pillado hasta las trancas en lo de los impuestos. Si los baja, mal. Si no los baja, mal también. Sánchez pretendía ir a elecciones con subidas fiscales en el programa. La gente iba a aceptarlo con entusiasmo.

Como la ocasión la pintan calva, Chimo Puig se desmarca del lastre fiscal del sanchismo y anuncia la bajada del IVA a las rentas menores de 60.000 euros. Hoy lo he visto en las portadas y ya parece Légolas. Los barones son los primeros que abandonan el barco. Están en contra de Sánchez los ricos, los bancos, los periódicos y los barones.

Está la ejecutiva del PSOE para entrar a vivir. Y el Govern, qué te voy a contar ERC y Junts han roto la coalición dado el clima de desconfianza entre ambos partidos y la actual coyuntura de bla bla bla y se han cargado al Puigdemónico presidente. En los autobuses la gente ya apuesta si Junts romperá el Gobierno… mañana.