El cuaderno de Chapu: "Se están haciendo del PP hasta los amigos de entre 40 y 50 años de Pedro Sánchez"

Hoy traigo que el PSOE, el lío de Extremadura, dicen que vamos a unas nuevas elecciones. María Guardiola se mete con Vox con un discurso áspero, categórico y rockero un poco como de Robe el de Extremoduro. Cabe todo menos Vox. Si alguien dijo que Vox era el partido del tercer gin tonic (dicen que lo dije yo, pero no lo recuerdo porque era después de comer), la relación del PP con Vox en Extremadura me recuerda a esas broncas a las cuatro de la mañana. Es absurda esa relación hagan lo que hagan: si pactan, porque pactan y si no, porque no. Están atrapados en eso, es gracioso verles.

Hace un rato he coincidido con San Narciso Michavila y la gente le reza como a la virgen de Lourdes. Michavila se ha convertido en el oráculo de Delfos de la derecha española, todos dicen de él que en lo que se refiere a la demoscopia la clava más que un vocalista de Taburete. En Nuevas Generaciones van ofreciendo entradas para las discotecas y chupitos gratis para los afiliados. La gente se está metiendo en el PP para ligar, señora, se están haciendo del PP hasta los amigos de entre 40 y 50 años de Pedro Sánchez. Hasta Sánchez es posible que se haga del PP en cualquier momento. Yo pido a la diosa voluble y arbitraria que guía el destino de los hombres que me conceda el placer de ver a Sánchez jurando antes de las elecciones que no va a pactar con Bildu. Ahora que lo pienso, ha dicho que Bildu es un partido antiético del PSOE y esa no me la sé , pero si me la tarareas, también te la canto.