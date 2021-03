El cuaderno de Chapu: "Esta mañana, Paloma"

Traigo que hoy en La Pasión según Galapagar, después de una pandemia con 30.000 muertos en geriátricos, Pablo Iglesias abandona la vicepresidencia de derechos sociales sin pisar una residencia de ancianos. ¡Milagro! Está mi Españita esperando la llamada de Dios y de la UIP. La polícía pueden entrar en las fiestas de una patada en la puerta. Es tan eighties.

No podemos ir a la playa, pero tenemos cuarta ola, olita, la ondita de Fernando Simón. Cada vez que Simón sale a tranquilizar me sorprendo llamando a Fernando Gomá para que me haga el testamentito. Soportamos estoicamente las metáforas deportivas, militares y náuticas. Ahora tocan los diminutivos. Después vienen los cánticos regionales, la exaltación de la amistad y la llorera. El BOE ha publicado que no se puede ir a ninguna parte sin mascarilla. En realidad, es una publicación de un real decreto de hace meses porque el Estado de Derecho funciona así en España. Se ratifican decretos del año de la polka; el BOE es un eco del pasado y si lo les puedes encontrar órdenes que ya no tienen sentido y la luz de estrellas que se apagaron hace años. En el BOE se publica en general el sonido del universo.

El tiempo es antojadizo.

Hace meses que para mi hija Paloma todos los momentos del pasado, presente y futuro son “Esta mañana”. Siempre es esta mañana. Esta mañana, Paloma se ha levantado colorada, despeinada y dulce como un algodón de azúcar. Esta mañana cumple cuatro años y esta mañana hace un cuarto de su vida sin abrazar a nadie que no seamos nosotros , por eso a cada poco pregunta: “¿Papá, cuándo se irá el coronavirus?” Se irá esta mañana, Paloma. Esta mañana.