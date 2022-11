El cuaderno de Chapu: Ya está el imperio español humillando a los pueblos oprimidos

Traigo los siete goles de la victoria de España ante Costa Rica. El siete, número mágico. Hipócrates creía que era un número dispensador de felicidad y que el siete iluminaba a los series sublimes. Ah, el siete, los siete pecados, el séptimo día, los siete arcángeles, los siete príncipes del infierno y los siete infiernos de los musulmanes, el siete en el Apocalipsis, siete trompetas, siete reyes, siete colinas, siete de julio, San Fermín.

Yo creía que España perdería en Qatar para protestar por los derechos humanos como Argentina. Y le mete siete chicharros a Costa Rica. ¿No les da lástima? Un país simpático, no tiene ejército, todo buena gente, sus pedazo de selvas, con esas lianas, selfies con mochilas y esas pequeñas ranas aulladoras de colores.

No os da vergüenza andar celebrando. Dicen las sacrosantas leyes del Woke que siete goles es un abuso. O es que no bastaba con dos. Ya está el imperio español humillando a los pueblos oprimidos, acaso precolombinos, aplastados por el 442 de Luis Enrique o sería el 4.3.3. Qué le voy a decir yo si a mí todos los sistemas me parecen el mismo.

He estado poniendo la oreja más que Yolanda y no escucho a la izquierda solidarizándose con los equipos oprimidos por la roja de Doha. En realidad, esto del marcador es profundamente heteropatriarcal y todos esos hombretones internándose en el área sin permiso. A qué viene tanto grito y bocinazo y LOlololo, eh, decidme, no es justo, o es que los otros no se esforzaron demasiado. De nuevo el imperialismo de Castilla, siete cero a Costa Rica, en mi nombre humillando en Catar. Y yo desde aquí gritando: “No hay nada que celebrar”.