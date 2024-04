El cuaderno de Chapu: "En mi Españita volamos en círculos con lo del nacionalismo"

Hoy traigo este lunes tan lunes de resaca de los leones, comisiones de investigación y UTES amigas de la Moncloa de mi corazón. Los lunes de primavera son un poco todos viernes y en la gran ciudad se suceden las solaneras y los chaparrones con una ingenuidad casi Sevillana y dice Peláez que parece que uno no sabe si va a salir el Cachorro.

Abril, campañas mil. En Euskadi, que es la Andalucía del Norte, vuelven los athleticzales de Sevilla con la cara de la Canina. Alguien editó un vídeo y a los cencerros de los zampanzares les puso música de Campanilleros y les quedaba perfecto. España no sé si se rompe, pero se dobla que no veas y le haces un llegue por Madrid y te queda Bilbao y Sevilla juntitos que da gusto. Como cantaban los Mártires del Compás, ay, si España fuera un Donut, Madrid no existiría y Albacete tendría una playa y tu estarías a la veriiiita mía.

Porque en Mi Españita volamos en círculos con lo del nacionalismo, pero tú vuelves de Sevilla, has probado el adobo de Blanco Cerrillo, has conocido a una moza comiéndote una tostada de pringa sin dormir de gaupasa en la Estrellita y ahora vuelves al pueblo y te dice Otxandiano que como en Alsasua no se vive en ninguna parte. Como ha dicho Iñaki Anasagasti, el PNV ha superado todos sus prejuicios.