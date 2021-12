El cuaderno de Chapu: "Mi Españita omicrona"

Notas del 17 de diciembre en mi Españita omicrona y de la Bernarda. Lo mismo se asusta mucho que le dan igual ocho que ochenta. Hace tiempo que no escribo del Covid, como si me lo quisiera arrancar de los ojos y de los dedos. Pero ha vuelto a aparecer Fernando Simón, pues le han hecho un cabezudo en Zaragoza que no pega a los niños, pero los encierra mes y medio sin salir de casa.

Dicen que Ómicron se pega más que Yolanda Díaz a Antonio Garamendi. Cuentan que se han infectado algunas personas aisladas en un hotel en habitaciones separadas. Están bien, pero ahora se lo tienen que explica a su mujer.

Visto el recorte en el crecimiento del PIB del 23%, a los Reyes les he pedido unos machos para apretármelos. La campaña del Ministerio de Consumo sobre el género de los juguetes tiene sus efectos. En nueve días de cuarentena, las niñas han organizado exposiciones de pintura, obras de ballet y fiestas de disfraces. Nuestro Javier ha roto una tablet, una taza, el árbol de Navidad. Ha intentado beber de la botella suavizante, ha tirado las jaulas de los pájaros y se ha derramado el agua de la fregona por lo alto como si fuera un cubo de sangría en sanfermines. Hace un rato a doblado la antena del transistor. Cuando coge un cuchillo temo que se haga daño el cuchillo.

Algunas comunidades se plantean limitar el número de comensales en las celebraciones de la Navidad. Viendo el panorama, hay gente organizando la cena de Nochebuena en el gimnasio, en el cine, en el bar, en el avión y en el metro. En este país, la abuela siempre termina cenando sola.