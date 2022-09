El cuaderno de Chapu: se empieza por un nanosegundo, y terminan poniéndole a la modelo un piso en Chamberí

Pues hoy traigo apuntado que vengo Tamarista, nanosegundista y metavérsico, porque que me he metido en el metro a ver qué se decía del bloqueo del CGPJ y todo eran comentarios sobre los cuernos de Tamara Falcó. A quien su novio adornó con una modelo en Estados Unidos. Antes, la distancia perdonaba la infidelidad. Un tipo que yo conocí del que naturalmente no diré el nombre, juraba que si había mar de por medio, no eran cuernos”.

Tamara salió con su cornamenta como de canción de Brassens y dijo que se alegraba de haberse enterado a tiempo. Y que no hubiera perdonado un beso ni de un milisegundo en el metaverso. Y tiene razón: se empieza por un nanosegundo, y terminan poniéndole a la modelo un piso en Chamberí.

Scott Fitzgerald dijo: hablo desde la autoridad que me concede el fracaso y Tamara Falcó, desde la autoridad del osea. Rica, pija y beata, el infierno de la mujer feminista. Sería carne de cañón, no? Pues la gente cree que lleva el adorno con sentido dignidad y educación.

Qué bobadas habrá dicho el nuevo feminismo sobre el poliamor, los triángulos sexuales y el estigma del sometimiento de la pareja a la tradicional posesión para que mi Españita vea a Tamara y piense: esta niña tiene bastante razón.

Y así es como la hija de Isabel defiende la femenina dignidad. A quién prefiere España, a la marquesa e Griñón o a la ministra de Igualdad. No se apure, no habrá de votarla hoy, pero eso puede pasar mañana.