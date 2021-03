El Cuaderno de Chapu: "Dos menos para ponerse la vacuna en España"

He apuntado ‘Mi cabeza cana, los años perdidos. Quiero hallar los viejos, borrados caminos. Nunca vi Dubai”. Alberti nunca había estado en Granada y yo nunca he estado en los Emiratos Árabes Unidos, sus palmeras, sus obreros asiáticos, su burkini, sus retretes de oro y su vacuna. En el aire acondicionado de sus centros comerciales se refugió el emérito y las infantas y se pincharon la vacuna China. Yo quiero que me pongan la china, la rusa y la de Oxford. Parecerán mis células un estand de Fitur donde regalaban ceniceros para la playa cuando aún había playa y no este infinito mar de muertos.

Turismo de vacunas en Dubai. Tres semanas de vacaciones y la inmortalité. Es un buen plan se ‘emire’ por donde se ‘emire’. En Cuba también ofrecen vacaciones y la Soberana 2, que tiene nombre de vaquilla de las fiestas de verano de un pueblo de Zaragoza. En España no podemos ofrecer vacunas a los turistas, pero les podemos dar una pegatina del Gobierno de España y una réplica de la tinaja de la piscina de la Moncloíta de Galapagar.

Yo iré a Dubai cuando toque. Parecía evidente que la gente se iba a enfadar con las infantas; la cuestión es saber por qué. No se han saltado la cola de España porque no se han puesto la vacuna de España. De hecho, son dos menos para ponerse la vacuna en España. Quiero decir que el hecho de que las infantas se hayan vacunado no va a retrasar el pinchazo suyo o mío; al contrario. Confiésame, Españolito, si fuera a Dubai, tú también te pondrías la china, la moderna, la de la envidia y la de Caín.