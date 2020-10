El cuaderno de Chapu: "Diez mil soldados"

Traigo esta 'Españita loca y derrapante'. En Madrid no declararon el toque de queda pero prohibieron las reuniones en casas. Ahora hay toque de queda, pero se permiten las reuniones en casa siempre que no se salga ni se entre las doce y las seis. Cómo no se nos había ocurrido antes.

Es decir, que no puedes ir al contenedor porque te contagias, pero sí puedes montar una fiesta en el salón de casa. El instituto de la Mujer ha hecho u estudio sobre publicidad de juguetes e infancia que dice que hablar con diminutivos a las niñas y decirles ‘Limpiarle la caquita al bebito” reprime a las niñas.

Ojalá un estudio de a ver quién baja la basura, eh, a ver. Ya lo cantaban los Diplomáticos de la república de Guatifó: "Su excelencia Don Manuel soy según el protocolo, pero mi mujer me dice ‘Baja la basura, Manolo'".

Chicos no seáis tan duros con Sánchez

Toque de quedamos esta noche en el contenedor la negociación de los presupuestos. Ciudadanos ha conseguido que el Gobierno no suba el diesel. Chicos, no seais tan duros con Sánchez. Tiene el español de mi Españita extrañas maneras de contentarse, pero el catalán, no. Dice la fiscalía que a Puigdemont le ofrecieron pagarle la deuda a la republiqueta, y mandar 10.000 soldados rusos de Putin para la independencia.

¡Pocos me parecen! ¿Y los eunucos? ¿Dónde están los eunucos? No aparecieron ni los rusos, ni la pasta, ni los expertos de Simón, ni las vacunas. Vamos a los 20.000 contagios. En los discursos aquí y allá aparece la posibilidad del confinamiento total. Oye, de todo hay que sacar algo positivo. En el confinamiento aprendimos a hacer pan con masa madre y ahora aprenderemos a hacerle nudos a las sogas.