El cuaderno de Chapu: 'Hay dinero'

Traigo que los catalanes van a montar su propia agencia espacial catalana porque siempre hay prioridades. El independentismo es ese territorio emocional en el que Madrid que da lejísimos y Venus, a tiro de piedra.

Hay toque de queda, Nasa en Cataluña y fumata en Moncloa. Han presentado el borrador de los presupuestos generales del estado. Cómo me gustan. Si es que hay para todo el mundo, qué hay de lo mío, pregunta usted, de lo suyo también.

Todas las partidas aumentan esto por ciento y lo otro más tanto por ciento más que lo otro. No es que vayamos a salir de la crisis, no, no, no, es que nos vamos a poner ricos. Es el fin de la austeridad, dice Pablo Iglesias con ese traje con el que tanto se mete la gente y a mí me gusta pues representa una alegoría de mi Españita, pues le está el traje como si estuviera cayendo al vacío. No, señores, lo importante no es cómo te esté el traje, sino cómo te estén las ideas. Dice Iglesias que hoy ha muerto la austeridad. ¡El fin de la austeridad! Si hay Dinero.

Ahora me acuerdo que el eslogan de la última campaña socialista de Giorgyos Papandreu poco antes del rescate y al crisis de la deuda en Grecia fue HAY DINERO. Cómo no va a haber dinero. De aquel lío recuerdo que en Atenas había un montón de perros callejeros, eran muy simpáticos, la gente los quería mucho e iban por la calle de aquí para allá sin nada que hacer, como aquí los camareros.