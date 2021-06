El cuaderno de Chapu: El día más largo y la pena de cárcel más corta

LEER MÁS Cree que la tramitación de los indultos responde a...

Traigo que es 22 de junio, el día más largo y la pena de prisión más corta. Para demostrar que mi España es un país democrático, Sánchez ha indultado a los políticos presos y así es como lo has convertido en presos políticos.

Me gusta mucho esto de que el Estado tiene que tender la mano a Cataluña no como hasta ahora, que se arrojaban niños ampurdaneses desde lo alto de la estatua de Colón y si hablando se te escapaba un "sisplau", te quemaban la casa los maderos.

Sánchez, bellísimo indultador, cómo indulta. Su pédrica pedridad tiene una concepción de poder que se basa en usarlo todo entero. Es guapo el condenado, y te perdona la pena de prisión y la vida y te monta una declaración institucional sin preguntas a las puertas del veranillo, del final de la mascarilla y de la atardecida con la carita al aire y Frankenstein en el jardín de atrás oliendo las flores del magnolio.

Luego está lo de la prensa internacional. Qué fantasía. Habla el New York Times de la rama de olivo en Cataluña. Ya solo falta el palomo. Cuántas historias nos habremos comido de los indios de la selva de no sé dónde y de la tribu de no se cuál oprimidos por el tirano y eran perfectamente mentira.

La cosa es que ya pasó. El Gobierno pregonó tanto que Junqueras iba a salir de la cárcel ya mismo que temía llegar a casa y encontrármelo bebiéndose la birra. Las peores noticias pueden recibirse con alivio si se esperan lo suficiente. Cuando alguien famoso agoniza durante mucho tiempo, siempre algún periódico se adelanta y abre la portada con "Fulano ha muerto". cuando aún sigue vivo. Cuando fallece alguien titula como con alivio: "Al fin murió fulano",