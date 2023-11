El cuaderno de Chapu: La despedida de Irene Montero y Ione Belarra, la dirige Ridley Scott

Hoy traigo apuntada la despedida de Irene Montero y Ione Belarra, la dirige Ridley Scott. El tiempo, que corre más que Mónica García, impuso su castigo de días a Podemos, que nació ayer para luchar contra la casta y hoy se despide del Gobierno llorando por dejar un ministerio. “Sánchez nos ha echado”, se quejan, y gritan sí se puede. Se puede sacar de la cárcel a cientos de violadores con una ley para proteger a la mujer y no dimitir. Eso se puede y otras cosas.

La política añade años al que la ejerce, salvo a Belarra y Montero que parecen más saludables que nunca. Será que mantienen buenos hábitos y para mí que como Ayuso, también comen mucha fruta.

Montero, japiberdei de sus vestales del monasterio de Igualdad, monja guapa y joven, lleva una camiseta de Confía, coño. Leo en el ABC que es una marca de ropa que se define así:

Confía, coño es una afirmación rotunda, profunda y alentadora. Es tu voz interior abriéndose paso entre las dudas impuestas, las adquiridas, las generadas y las degeneradas. Es la conquista de la confianza ciega en ti que mereces, que nace de una parte mágica y humana.

Temo que hayan sacado el coño de contexto y también el taco que se soltaba para escandalizar. Ahora te dicen una palabrota y lo más probable es que te vayan a dar la turra.

Me estoy acordando de que me contaba Paco Cano, el fotógrafo taurino, lo Ava Gardner lo llamaba Coño porque no sabía su nombre. Coño esto y lo otro. Después se lo aprendió y Cano le dijo: “Prefería cuando me llamabas COÑO”. Eran otros tiempos y una mujer de bandera también significaba otra cosa.