El cuaderno de Chapu: "La cultura no debe ser cómoda, justamente porque la cultura no es un sofá"

Hoy traigo apuntado que estais en Alicante y yo aquí acordándome del día en que nos hicimos fuertes con Don Lorenzo Díaz en Nou Manolín me entra la nostalgia ahora que se van los amigos y todo son gastrobares y horteradas de esas. Por aquí se han dado las medallas a las Bellas Artes. Siendo el político un animal al que le gustan las medallas y habiendo otorgado más de treinta, no le ha caído ninguna a la tauromaquia.

Ni un torero, ni un ganadero, banderillero, músico, fotógrafo, poeta, músico relacionado con la tauromaquia ha merecido uno de los decenas de reconocimientos. Igual es que los toreros han estado muy mal, esos desgarramantas y resulta que el ministro de cultura es del Siete. Dicen que no da medallas porque al ministro Urtasun de Sumar no le gustan los toros.

Uno con los años teme no ver de cerca, quedarse calvo y que termine existiendo solo la cultura que le gusta al Gobierno… A Urtasun no le gustan los toros, a otros no le gustarán otras cosas, acaso deben ningunearlas desde la gestión pública? Pablo Iglesias, que se cortó la coleta, aborrecía los toros y dijo que no se sentía cómodo en un país en los que los toros eran cultura. La cultura no debe ser cómoda, justamente porque la cultura no es un sofá, es provocación, es sacudida, es lo que quieras, pero cómoda no es. Yo este año le hubiera dado una medalla al Baltasar torero de Sevilla. Su performance resultaba de lo más provocativa: un Baltasar pintado de negro, eso es por la blackfeis, vestido medio de torero, pegando verónicas sobre la carroza, reivindicando una tradición cristiana y tirando sobres de mojama y montaditos de chacina, esto es halufo. Dime Ernesto Urtasun si ese tío no tiene arte.