El cuaderno de Chapu: "Cuanto más se meten con los de la rave, mejor me caen"

Traigo a los de la rave de La Peza. Cuanto más se meten con ellos, mejor me caen. Construyeron una ciudad en un día, dédalos de caravana, pizzería, panadería, nueve escenarios y un centro de masajes. Y por la mañana, vasos vacíos, ceniceros sucios, el amor, con suerte. Cuatro días atrincherados en una fiesta sin final, no me parece tanto. El primero lo pasaron deseándose feliz año, el segundo, preguntándose hasta cuándo se debía. Desear feliz año. Al fin y al cabo. Cuando uno lo está pasando bien, la vida pasa en un momento.

Hay gente a la que le parece muy mal lo de la rave, se dice rave, sabes? Es intolerable, no tienen permiso, esos piojosos nómadas derviches del tecno. Que los echen, que los multen, que les disparen gases lacrimógenos, que les pongan en directo la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Yo conozco a esa Españita del visillo, la recuerdo de la pandemia cuando salías dos veces a tirar la basura, ya te habían denunciado a la Guardia Civil. Lo que contravenga la norma les ofende sobremanera. Después veían un corzo en la gasolinera y en seguida celebraban: “La vida, que sea abre paso”.

Yo antes que los corzos me quedo con los 5.000 de la Peza, que son los 300 de las Termópilas de enero, que es un mes triste y en cuesta, un poco menos en cuesta gracias a vosotros, forajidos de la rutina, rebeldes sin sueño, despertáis los celos de esta vida de oficina, de hipoteca, de lexatín, ansiedad y atasco. Cuatro días de fiesta y alcohol, me imagino la resaca y me está entrando un asco.