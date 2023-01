El cuaderno de Chapu: "Las cosas nunca serán como el Gobierno dice que van a ser"

Esta mañana he viajado a Valladolid en tren y así entre la niebla, no sabe uno si cruza la paramera de Castilla o en el Parque Nacional de Virunga. Menean las ramas y el follaje con perdón los portavoces de la política del Gobierno. El pedrisco somete a sus clérigos a las más terribles contorsiones. Juan Lobato ha ido a lo de Alsina y a explicar que si la pena de sedición y malversación no previnieron el delito, habría que eliminar la pena. La sedición sería el único delito en el que la pena, en lugar de disuadir del delito, invita a cometerlo.

Por entre la humedad de la espesura se aparecía la portavoz del Gobierno a reconocer que la reforma de la malversación podría acarrear rebajas de penas para los corruptos. Ya han pedido la primera rebaja de condena. La selva es la selva, pero tiene sus normas. El sanchismo se rige por esta ley por la cuál lo que dice que no va a pasar jamás de los jamases es exactamente lo que va a suceder.

Se dijo que no pactarían con Bildu, que no indultarían, que no saldrían los violadores a la calle, que no eliminarían la sedición y que la reforma de la malversación no beneficiaría a los condenados por malversación. Y ya han pedido la primera rebaja de condena por el 'Caso Acuamed' pero nunca una a suceder.

El pueblo, arrojado a las inclemencias de enero, que es el reino de lo desconocido, encuentra en el sanchismo la superación del escepticismo puesto que arroja una certeza inversa: sí que hay una cosa segura: las cosas nunca serán como el Gobierno dice que van a ser.