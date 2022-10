El Cuaderno de Chapu: "El CIS lanza, catapulta y dispara a Sánchez"

Traigo que venía el día plomizo y heteropatriarcal hasta que llegó el CIS de Tezanos. La encuesta lanza, catapulta y dispara a Sánchez. Como si fuera una bola de cañón. Le da cinco puntos de subida, pocos me parecen. Siempre es verano en el CIS de Tezanos. Le da la victoria en unas hipotéticas elecciones generales, el premio al mejor par de Banderillas en la Feria de Otoño y el Balón de Oro.

Todas las demás encuestas dicen lo contrario. Están en contra de Sánchez las energéticas, los bancos, el IBEX, las terminales mediáticas, los quiosqueros, los votantes, los chavales de los colegios mayores y los encuestadores.

Todos salvo el CIS de Pepefé, espejito del sanchismo, le dice lo guapo que es, que ya pasará, que esto no es importante y que ya falta menos. Juraba que no veía que Sánchez hiciera nada mal y me parece bien, otra cosa es que quiera que lo pensemos los demás.

Claro que Pepefé, juglar del pedrismo, laúd de recuerdo de voto en las últimas elecciones, menea un gorro de campanillas. No quiere ser adivino. Abandonada la esperanza de saber lo que va a pasar, trata de hacer que pase. La gente lee la encuesta y piensa: "No te lo crees ni tú". Ojalá el Cis de Tezanos preguntara cuánta gente se cree el CIS de Tezanos.

Hasta Felipe González ha salido en un acto con Sánchez, un poco compungido y estático, como un Felipe González de yeso. Luego ya se ha animado y ha dicho que en democracia "es verdad lo que los ciudadanos creen que es verdad".

Y tú en la cama diciéndote: si fueran verdad la tezánica encuesta, Sánchez convocaba elecciones mañana