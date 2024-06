El cuaderno de Chapu: "A Chomsky lo enterraremos muy bien, pero todavía no"

Hoy traigo las notas del 18 de junio murió Noah Chomsky, y luego, no. La muerte de fulano publicada antes de tiempo sitúa al personaje entre dos mundos en un limbo que solo se soluciona cuando se confirma la noticia y la gente piensa: “Al fin murió fulano. Ahora sí”.

Chomsky, lingüista de primera y odiador de occidente se hizo líder supremo de los que odian Occidente. Porque para parecer interesante en esta parte del mundo, basta ponerse de la otra. Y dos: para triunfar hay que tener un nombre pegadizo: “Chomsky” Chomsky”, a la gente se le queda Chomsky y le preguntan: “un intelectual de referencia” y te dicen: Chomsky.

Todo el mundo admira a Chomsky y sus teorías: venga ya, si hay gente que cree que Sara Mago es una escritora de Zaragoza. Citar a Chomsky imprime un cierto esprit, como fumar, como decir que lees a Joyce, decir Chomsky de toda la vida te ha situado en un plano diferente a los demás, algo contestatario, un tipo que sabía cosas que los demás no sabían. Como el tipo que sabe la mejor pizza de Nueva York, lo mismo se decía leer a Chomsky. Después idolatró a todos los peores dictadores de la historia, pero yo qué le voy a discutir a un señor de 95 años. No ha muerto Chomsky, yo lo celebro, la gente se preguntará, ¿Dónde estabas tú cuando no murió Chomsky?

Chomsky, papeles desordenados sobre la mesa, defensor de cosas, ha adquirido en vida el aura de santo que imprimimos a los que se acaban de morir. Los periódicos preparan el obituario generoso de Chomsky. Me contaron que en el Diario de Cádiz, cuando murió Carmen Martín Gaite, subtitularon por error: “Con lo wena que era”. A Chomsky lo enterraremos muy bien, pero todavía no.