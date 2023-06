El cuaderno de Chapu: "Cada vez que un político promete que no, sabes que va a ser que sí"

Hoy traigo que para festejar el solsticio, Sánchez está en todas partes. He abierto el armario de las herramientas y estaba allí, siendo entrevistado. Ayer en el Intermedio, insinuó que no llevaba calzoncillo alguno que sostuviera su presidencial bartularia. No le gusta que le digan Su Sanchidad, prefiere bizcochito. Por qué no cielo, corazón, melocotón, primer baño del verano, noche más corta. Sánchez viene a intentar convencer a sus amigos horrorizados por Montero de 40-50 años que ayer eran perfectos cuñados fascistas con los que jugar a la Batalla del Ebro en la mesa de Nochebuena.

Lo de Extremadura está para entrar a vivir. Como han reverdecido las dehesas y hasta el rabo todo es toro, Vara ha vuelto del forense y dice que se presenta. María Guardiola promete que nunca dejará entrar a Vox en el Gobierno y ahora cada vez que un político promete que no, sabes que va a ser que sí. Yo en esto del PP veo profundos rasgos del sanchismo. Este hacerlo todo todo a la vez. El PP pretenden despistar al contrario con su feroz regateo y que la gente piense que el Génova no pacta con Vox y a la vez sí que lo hace. El del PSOE verdadero pensará que Feijoo le parará los pies a Abascal como en Extremadura y que el de Vox le vote porque pactará con Vox como en Valencia.

Se trata de que la gente, que no es tonta, se lo haga. Los resultados se pueden imaginar. La mayor parte de las veces, cuando un político intenta contentar a todos, a todos termina enfadando.