El cuaderno de Chapu: ‘El botón correcto de la historia’

Traigo que la reforma laboral se ha convalidado por el error en el voto telemático de un diputado del PP. Un mal día lo tiene cualquiera o he chocado el coche y va el bebé Javier riéndose de mí y gritando Roto el coche papa. Yolanda Díaz siempre reprocha a sus adversarios no estar en el lado correcto de la historia, pero nadie dijo nada de pulsar botón correcto de la historia. Yo siempre digo que hay dos españas porque con tres la gente se hace un lío.

La cosa es que el Congreso ha convalidado la reforma laboral, la reforma laboral de la reforma laboral, contrarreforma laboral que no toca casi nada y que deroga sin derogar. En adelante, los españoles visitarán el Congreso a ver los leones, los agujeros de los disparos de tejero, el botón del NO del voto telemático y los palos del sombrajo que no iban a quedar de la reforma laboral de Rajoy con este Gobierno.

Esquerra ha votado No porque se ha puesto en la cola de los engañados y la máquina le ha dado hora para dentro de dos años. El sueño de la panizquieda española que es lo que va de Rodiezmo a los Ongietorris, hoy se ha roto y nadie sabe cómo ha sido. Y Yolanda Díaz, entre la Marianne de Rigoberta y Alfonsina la de ‘Alfonsina y el mar’, con una amargura entre la belleza casi de orilla de la playa. Por la blanda arena que lame el mar por la que va Yolanda con su reforma laboral a cuestas. A Yolanda Díaz le faltaba fracaso, pero ya lo tiene, porque en política se gana perdiendo y viceversa, Ando pensando a quién se me parecía en la sesión de hoy y era un clon de Nadia Calviño.