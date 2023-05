El cuaderno de Chapu: "Bildu lleva más terroristas que en el Comando Bizkaia"

Hoy traigo esta noche fresca como el césped de la Casa Blanca, hay visita de Sánchez a Biden. Sánchez en los Estates parece un jugador de los Heats más que en cualquier otro sitio. Esa allure, ese flow, ese swing en los andarres como de descoyuntar la cadera como si saliera de marcar una canasta, ese Sánchez de los Sánchez Globe Trotters. A su lado el presidente de los Estados Unidos parece un jubileta del inserso de Torremolinos. Biden le dice que el mundo necesita más presidentas que se comprometan con luchas buenas como él. Biden es un tipo que se saludaba a sí mismo en los espejos con verdadero entusiasmo, no te digo cómo se pone al ver a nuestro presidente, que es un guayabo.

Se busca metáfora de los jazmines de la Casa Blanca y solo me salen cosas de Bildu. En las listas a las municipales, Bildu lleva más terroristas que en el Comando Bizkaia. Irene Montero ha dicho que lo peor que le parece de lo de Bildu es que el PP hable de ETA cuando el País Vasco está en paz. Hay un montón de gente diciendo que Euskadi está tranquila pero que franco sigue vivo, de verdad que yo ya no sé. 44 terroristas en las listas me parecen demasiados. A ver si no los han puesto en la lista pese a que eran terroristas sino justamente por haberlo sido. El fondo moral pudiera ser que los hubieran metido en las listas justamente por haber matado y que ese fuera su mérito.