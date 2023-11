El cuaderno de Chapu: "Lo de Argentina es una cosa muy argentina, no como lo de aquí"

Hoy traigo apuntado que hacen su agosto los profesores de lunfardo y los vendedores de banderas. ¡Han elegido a un loco!, se extrañan los analistas de lo de Argentina, como si los demás estuvieran mucho mejor. La línea entre cordura y locura siempre es arbitraria, es una cuestión estadística, a mí me decían loco en Siberia porque sonreía a la gente en el transporte público. Javier Milei clonó a su perro creo que varias veces. Mezcla en su discurso cosas con sentido y chaladuras, parece siempre enfadado. El argentino le entiende porque está enfadado, como él. El argentino está hasta la concha la lora, con perdón.

Yo lo hubiera votado por el pelazo. Estos días de elecciones atrabiliarias, lo mejor son los politólogos abanicándose. ¿Cómo ha podido pasar esto? Debe de haber sido el descontento, dice, si no es por el descontento, no se explica. Para que a alguien se le considere un intelectual en este país es fundamental que no entienda nada. Lo de Argentina es una cosa muy argentina, no como lo de aquí.

Sánchez ha formado su Gobierno con 22 ministerios, los dos patitos. Hay un ministro de Cultura abolicionista de la tauromaquia. Esta debe de ser la famosa concordia. En Madrid, todos los niños quieren llamarse Felix Bolaños, ministro uno y trino, aúna en su mano Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, esto es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Una eurodiputada que llamó a el día 7 de octubre a resistir a Palestina mientras Hamas degollaba niños kibutznik, es la nueva ministra de infancia. Pero esto no es Argentina. Esto es un país serio.