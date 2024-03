El cuaderno de Chapu: "Antes veíamos películas, ahora vemos ruedas de prensa de políticos dando explicaciones"

Hoy traigo la comparecencia de Francina Armengol, de Armengolia, sobre la concesión de un contrato de mascarillas al koldismo de cuando era presidenta de Baleares. La presidenta del Congreso se nos presenta aquí al estilo de una musa decontractée. Aporta al escándalo por sospechas de corrupción un tonillo adlib con Deejay de fondo que pincha esas canciones con letra que no se entiende. Decía así: “Quiero explicar el contexto en lo que lo estoy explicando las cuestiones sobre las que me voy a explicar”. Yo a veces también me hago un lío. Después entramos en razones. Compraron y dejaron allí las mascarillas falsas porque Baleares son unas islas. Islas lejanas con caníbales que tiran flechas desde la orilla, va un barco cada semana con víveres y frutas con vitamina C. Palma de Mallorca es el atolón de Mururoa, Armengol la princesa de Vanuatu, Ábalos, Marlon Brando de oficial de la ‘Bounty’ y yo soy Rafa de La Unión.

Entonces de súbito Armengol reivindica su persona que no lograrán mancillar. “Así soy yo”, dice, ea, y es Francina una Lola flores, qué digo, Lola, es Mónica Naranjo con ujieres. No la lograrán quebrar. Tiene que tener cuidado el PSOE porque dado el historial de rectificaciones, cuando yo escucho que alguien no va a dimitir es señal de que le quedan dos telediarios de Vicente Vallés, Vicente, eres un monstruo. Pero queda bien. Así soy yo. Y yo, responde uno. Esto lo juntas a lo de Ábalos y te sale que antes veíamos películas, ahora vemos ruedas de prensa de políticos dando explicaciones.

Es una pena que la cuestión central no la respondiera. ¿Quién le ofreció la empresa de Koldo a su gobierno? “Nos llegaban nombres de todos sitios”, dice ella. Ya es casualidad que teniendo tantos nombres, hubieran elegido justamente ese.