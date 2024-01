El cuaderno de Chapu: "Ahora los mítines son como consejos de ministros y los consejos de ministros como mítines"

Hoy traigo apuntado que Sánchez ha anunciado que van a implantar refuerzo para matemáticas y lo ha dicho en un mitin en Galicia porque ahora los mítines son como consejos de ministros y los consejos de ministros como mítines, naturalmente. Si el Estado de clases de refuerzo de matemáticas es que no serán particulares. Mi Españita es el país en el que la educación funciona pero el Estado tiene que dar refuerzo de matemáticas y la economía va muy bien pero a la gente le tienen que dar un cheque para ir al supermercado. El Gobierno saca más pecho que un palomo de estas cosas que son pequeñas miserias y si el Estado tiene que ayudar a seis millones de personas, pongamos, pues lo anuncian a los cuatro vientos. Como si fuera un triunfo.

Pobres pibes, les darán clases de matemáticas, ahora te viene tu patria a decir que dos más dos son cuatro, lo que sin duda es un constructo, quién dice que dos más dos no son cinco. No me mires así, veremos lo que concluye Cándido Conde Pumpido.

O el ministro de Cultura, que dice va a descolonizar los museos españoles. Todo serán fotos de Yolanda Díaz. En serio deberían descolonizar los museos españoles de una manera transversal, quitarles esa patina imperialista en honor de los pueblos conquistados, ya sabes, oprimidos, que empiecen por el arte de los fenicios, los celtas, los cartagineses, griegos, visigodos y musulmanes, los cuadros de los cubistas postnapoleónicos franceses y los toros de guisando que por ser vetones, esto es celtas conquistadores. Como siga Urtasun aplicando su regla, en los museos españoles solo va a quedar lo de José Antonio Morante de la Puebla.