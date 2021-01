El cuaderno de Chapu: 'Bihotz hautsia'

Traigo que los tribunales mantienen la fecha de las catalanas. Al menos se mantiene algo. El asunto de las catalanas se resume en que hay las mismas razones para sospechar que el PSOE quiere mantener la fecha de las elecciones porque cree que puede ganar que para creer que los demás las quieren aplazar porque creen que las pueden perder.

Veremos. De momento, hoy es dolorosamente 19 de enero, víspera de San Sebastián. La Consti vacía, el tambor en el armario y el corazón hecho unos zorros. En euskera, Bihotz significa corazón y corazón roto se dice Bihotz Hautsia.

Mi amigo Julio, apodado el petardo, nieto de Bombita, cuando la cosa se pone fea dice “Podría llover”. Pero es que va a llover. Madrid hoy es Formigal y mañana será Venecia. Vamos de la pala a la balsas salvavidas. Al fin habrá de verdad náufragos en la Gran Vía. Iremos en la farmacia en una piragua. O es que usted no tiene una piragua en casa, señora. Nos ha faltado de todo. Mascarillas, trajes de EPI, respiradores, sal, una pala, un metro, un corazón nuevo y ahora necesitaremos el PER para llegar al trabajo y una brújula, qué brújula va a ser, la de Juan Ramón Lucas en Onda Cero. La vida a partir de las ocho, nos saltamos el toque de queda de las ondas.

Bueno, decía que es la víspera de San Sebastián. Yo antes cuando antes no podía ir a Donosti para la la Tamborrada me decía: “Tranquilo, si tamborradas habrá muchas”. Ya no digo nada.