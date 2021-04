Consultorio de autónomos: La cotización por ingresos reales para los autónomos

"Aunque me encuentro bien, ayer me comunicaron el positivo por covid. Mi negocio está parado y estoy cobrando el cese de actividad. ¿Qué hago?", nos pregunta un oyente en La Brújula. “Al ser una baja médica, en este caso por coronavirus, el problema es que seguiría pagando la cuota de la seguridad social por lo que la prestación sería inferior a lo que está percibiendo ahora. No le recomendamos pedir la baja”, aconseja Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA.

"En mi negocio somos tres, dos trabajadores y yo. Uno de ellos está en ERTE desde marzo y el otro salió hace unos meses que la facturación iba mejor. Creo que no voy a poder mantener al otro trabajador. ¿Qué hago?", pregunta otro oyente. “Si el primer trabajador ya hace seis meses que volvió del ERTE, sí podría despedir al segundo. Y cuando se cumplan otros seis meses podrá contratar a otro trabajador sin problemas o al mismo”, explica Celia.

La cotización por ingresos reales para los autónomos

Uno de los objetivos que persigue Escrivá, y que está dentro de la reforma enviada a Bruselas, es la creación de un sistema para que los trabajadores por cuenta propia puedan cotizar por ingresos reales. "Todos entendemos que sería lo más justo pero el problema es como se aplica eso porque un autónomo no sabe cuánto va a ganar. Nos tendríamos que ir a rendimientos netos anteriores. Es muy difícil aplicar eso", cuenta Celia.