'Todo a la vez en todas partes' ¿Éxito merecido o no?

Todos los años los Oscar generan debate entre los más cinéfilos sobre la calidad de las películas premiadas. Pero la edición de este año ha desatado una lucha encarnizada entre los defensores y detractores de “Todo a la vez en todas partes". El actor Harrison Ford ponía el broche de oro a una noche (la del pasado domingo) en la que “Todo a la vez en todas partes” se hacía con 7 estatuillas, entre ellas el Oscar a la mejor película .

Pero más allá del criterio de la Academia de Hollywood, lo cierto es que este largometraje se ha convertido en el más atacado y el más defendido del momento. Si atendemos al criterio de Carlos Boyero su crítica en El País deja clara su postura: “me resultó muy laborioso tragármela completa. Todo era insoportable, cansino, absurdo. Si no sé de qué va la historia es porque me lo están contando mal o porque no hay nada que contar”

Aunque hay otros como Oti Rodríguez Marchante, en ABC, que lo ven de otra manera: “con su enorme caos, con su estiramiento, con su pizca de hastío, con su emotividad familiar desbordada, con su utilización osada del cine de persecución y mamporros, es una película original, novísima, divertida, muy fácil de ver y complicada de asimilar”

El caso es que se trata de una película que no deja indiferente. Sin ánimo de hacer ningún spoiler, se trata de la historia de una mujer llamada Evelyn ( interpretada por Michelle Yeoh, mejor actriz), inmigrante china en EEUU que asume con resignación su anodina vida matrimonial, que regenta una lavandería y enfrenta con Hacienda problemas fiscales.

Pero de repente todo cambia. Evelyn se convierte sin buscarlo en una heroína que se ve inmersa en una salvaje aventura que se desarrolla en diferentes universos paralelos. Y no les cuento más.