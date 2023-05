Un nuevo tratamiento arroja esperanza para tratar el párkinson

Existe un tratamiento que arroja muchas esperanzas sobre enfermedades que, dado el envejecimiento de la población, sólo pueden ir a más. Hablamos de enfermedades como el párkinson o el alzhéimer. Hasta ahora los tratamientos que tenemos sobre la mesa, para intentar retrasar o reducir sus síntomas, se encuentran con una barrera casi inexpugnable: la “barrera hemato-encefálica”. Su función es vital para el cuerpo humano porque protege a nuestro cerebro para evitar que entren, por ejemplo, virus. Pero, el problema es que esta misma barrera también impide que lleguen medicinas para poder tratar este tipo de enfermedades (u otras como el cáncer). A veces, no queda otra que intervenir y abrir -literalmente- la cabeza, pero la recuperación suele ser larga y delicada.

La revista Science Advances ha publicado que se ha encontrado un método para conseguir que esa barrera inexpugnable que tenemos en el cerebro se abra, aunque sea por un periodo muy corto de tiempo (pero lo suficiente para que puedan entrar las medicinas). Y, lo mejor de todo, sin tocar la cabeza. Requiere dos técnicas muy avanzadas: primero, se abre la barrera hemato-encefálica y después, se utilizan adenovirus desactivados para llevar un gen reparador (terapia génica).De momento, la técnica se ha probado en tres pacientes con párkinson y también con monos.

José Obeso es neurólogo del Centro Integral de Neurociencias Abarca Campal de Madrid, y uno de los responsables de este estudio. Asegura que el tratamiento es poco invasivo y que no es impactante. De momento es seguro y funciona en monos. Pero, todavía no se sabe cuándo se podrá aplicar en humanos. El doctor Obeso señala que es necesario demostrar que el tratamiento no provoca contaminación periférica y que, realmente funciona contra el párkinson.