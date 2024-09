Juanjo de la Iglesia: "El peligro es que la influencia que puede tener el testimonio de una persona tan conocida puede ser muy grande"

Este verano que está a punto de acabar han sido varios los personajes famosos que nos han sorprendido con declaraciones más o menos extravagantes sobre asuntos relacionados con la salud, incluso sobre tratamientos de enfermedades que pueden ser graves. A principio de este mes Elle Macpherson declaraba que padece un cáncer de mama y que, en contra del consejo del 32 médicos, decidió no someterse al tratamiento de quimioterapia que le aconsejaban los especialistas. Ha optado por lo que ella llama “un enfoque intuitivo, holístico y guiado por el corazón”. Habría que ver qué es eso de un “enfoque holístico”...

La medicina holística es una de las llamadas medicinas alternativas. Un término que engloba diversas prácticas que no pertenecen realmente al campo de la medicina y cuya efectividad no ha sido probada consistentemente. En este caso, parece que la terapia incluye una combinación de terapias -no se ha explicado muy bien cuáles- y cambios en el estilo de vida.

Pero ciertos cambios en el estilo de vida pueden ser útiles en el tratamiento de un cáncer...

Los cambios en el estilo de vida pueden ser muy importantes, pero ¿son tratamientos oncológicos eficaces propiamente dichos? Esa es la pregunta que hice al doctor Javier Serrano, vicepresidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y oncológo radioterápico en la Universidad de Navarra en Madrid.

E: “El ejercicio, una adecuada nutrición...

T: ... según cada uno de los casos”.

Cirugía, radioterapia y tratamiento farmacológico. Ésos son los tres ejes del tratamiento del cáncer que han demostrado eficacia y que han conseguido en los últimos años avances espectaculares en el tratamiento de esta enfermedad. No el enfoque “holístico”.

En el caso que nos ocupa, la quimioterapia es una herramienta fundamental en el tratamiento del cáncer de mama. La evidencia mostrada en numerosos estudios es que aumenta significativamente la supervivencia a largo plazo, y también la calidad de vida. No tratarse cuando el tratamiento ha sido recomendado, o abandonarlo sin una evaluación médica adecuada, puede tener consecuencias graves...

Sin embargo, Elle Macpherson padece la enfermedad desde hace siete años y afirma que hoy su cáncer está en remisión, gracias a lo que ella llama “enfoque holístico” de su tratamiento.

Como comentábamos antes, un cambio de vida que incluya equilibrio emocional, descanso, alimentación correcta, ejercicio... puede ayudar a un enfermo oncológico durante su tratamiento. ¿Pero puede esta actitud, saludable sin duda, curar un cáncer por sí sola? El doctor Serrano es tajante en este asunto.

E: “La respuesta es taxativamante no...

T: ...paradigmático para hablar”.

En todo caso, queda claro que hecho de que el riesgo fuera más bajo en este caso que en otros, no significa que no existiera. Rechazar el consejo de 32 médicos que han aconsejado quimioterapia es una temeridad notable. El peligro es que la influencia que puede tener el testimonio de una persona tan conocida puede ser muy grande.

No es la primera vez que un personaje famoso hace declaraciones de este tipo. Recordemos el caso de Steve Jobs que optó por la medicina alternativa cuando fue diagnosticado de cáncer de páncreas. Rechazó durante nueve meses una operación contra el cáncer y cuando finalmente optó por la cirugía la enfermedad se había extendido a los tejidos que rodeaban el órgano.

O el caso de Olivia Newton John que trató su cáncer de mama “con medicinas modernas y terapias naturales”, según sus palabras y declaró en una entrevista de televisión que le estaba “yendo bien, muy bien”... Sin embargo, la actriz falleció cuatro años después, en 2022, a causa de su enfermedad.

Es realmente peligroso dejarse aconsejar por un famoso, por muy famoso que sea, que no tiene el conocimiento necesario para actuar como un prescriptor sanitario. En este caso, que hablamos de un riesgo menor que en otros, aunque no inexistente, el peligro es aún mayor si cala la idea de que las mal llamadas terapias alternativas pueden curar el cáncer sin necesidad de someterse al tratamiento que prescriben los médicos, que, ésos sí, tienen el conocimiento necesario para hacerlo.

Es muy importante que los pacientes y sus familiares se informen bien antes de tomar decisiones que afecten al tratamiento de su enfermedad.

Es cierto que la pelota está en el tejado de los medios, pero no sólo ahí. Los profesionales de la medicina tienen mucho que decir... Javier Serrano:

E: “Es responsabiuldad de los profesionales...

T: ...donde tienen que informarse”.

Esto es muy importante, porque nunca como hoy habíamos tenido tantísima información al alcance de la mano. Pero no toda es útil ni veraz. Aprender a distinguirla es imprescindible para no tomar decisiones equivocadas que, en casos como éstos, pueden incluso costarnos la vida.

Volveremos otro día, si te parece, con este asunto de los famosos que se meten en el charco de convertirse en prescriptores de tratamientos dudosos, dicho finamente.

La historia de Miguel Bosé y sus tratamientos milagrosos para la tuberculosis, merece capítulo aparte.