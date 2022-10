Formación profesional: Cada vez más jóvenes se decantan por estudiar por esta opción antes que una carrera

Cada vez más jóvenes se decantan por estudiar una Formación Profesional, más conocido como un FP, antes que una carrera. Hasta hace no mucho tiempo, los papeles estaban cambiados. Una carrera parecía tener una mejor preparación, más profunda. Pero con el tiempo, los jóvenes se han dado cuenta de que no es así. Una FP se adapta mejor a sus necesidades y lo más importante, parece tener una mayor salida al mercado laboral. Pero, no sólo ellos se han dado cuenta del valor de la Formación Profesional, sino que el propio gobierno ha puesto su mirada en él.

Según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, las FP "son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado de trabajo y dan respuesta a la necesidad de personal cualificado a la actual demanda de empleo".

Es sin duda, una oportunidad para que los jóvenes consigan formarse en lo que les gusta y trabajar de ello. Una apuesta por reactivar el empleo juvenil en España que el gobierno ya se está encargando de mejorar. Hablan de una formación moderna y actualizada, en la que se da prioridad a las prácticas en empresas, donde el alumno se convierte en un trabajador más, con un contrato y cotizando desde el minuto uno a la Seguridad Social.

Y las novedades llegan también a las clases, ya que, en la parte teórica de la Formación Profesional, el gobierno apuesta por cambiar la forma de aprender de los alumnos a una más participativa y real, ayudándose de las nuevas tecnologías como la realidad virtual para hacer esto posible.