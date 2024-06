Elke Weber: "Los medios tienen un papel muy importante en asustar al público para que emprenda alguna acción"

Rafa Latorre ha entrevistado a Elke Weber, que ha sido Premio Fronteras del Conocimiento en Humanidades y Ciencias Sociales en la XVI Edición de estos premios que organiza la Fundación BBVA.

Elke Weber es una psicóloga alemana, profesora de psicología y Asuntos Públicos en la Universidad estadounidense de Princeton. Antes, pasó 19 años en la universidad de Columbia, donde fundó el Centro de Investigación sobre Decisiones Ambientales.

Precisamente, Weber está especializada en eso, en el estudio de la toma de decisiones ambientales y las respuestas humanas al cambio climático, y todo ello combinando varias perspectivas, que van desde la sociología a la ciencia medioambiental, pasando por la psicología o la neurociencia.

A la hora de luchar contra los efectos del cambio climático, nos habla usted de “el sesgo de la acción única”: la idea de que combinar posibles estrategias es más eficaz que cada una de ellas por separado.

"Es muy importante el papel que cumplimos los ciudadanos y los políticos". "Los medios tienen un papel muy importante en asustar al público para que emprenda alguna acción". Según Weber, "muchas veces una emoción negativa, como el miedo o la culpa de no haber hecho algo, logra que las personas, después de hacer algo, borren ese miedo". Las personas pueden pensar "bueno, ya he hecho algo, entonces no necesito hacer nada más". Tal y como explica la psicóloga, "nadie quiere estar asustado mucho tiempo. La tentación es hacer alguna cosita, aunque sea pequeña".

Actuar desde diferentes perspectivas al mismo tiempo "tiene ventajas a la hora de mejorar la percepción que se tiene de la acción". Con lo cual, "en vez de hacer que las personas se sientan culpables, podemos ayudarles también a sentirse orgullosos de la solución", señala la experta.

No hace falta solo asustar, sino ser más propositivos a la hora de convencer a la gente de que este es un reto común. El cambio climático nos pone a prueba también porque no estamos acostumbrados a pensar como especie. "Nuestras mentes no están preparadas para un objetivo tan a largo plazo, en el que el rédito no es inmediato".

"Una de nuestras investigaciones más recientes es el punto de atención. A veces la atención, vale más que el dinero, no la puedes robar, no la puedes comprar, por eso tiene mucho sentido centrarse en el aquí, en el ahora y en el yo o en el nosotros".

A veces, "parece una visión un poco miope", no solo de espacio, también de tiempo. Precisamente por eso, requerimos "algo que nos recuerde que necesitamos ayuda para esa planificación a futuro que no resulta intuitiva".

Como individuos, como ciudadanos, "no tenemos ni el conocimiento ni el interés de emprender estos planes a tan largo horizonte". "Tenemos que recordar a los políticos la función que tienen".

Weber señala que todavía nos quedan "unos cuantos cientos de años de vivir en este planeta", por lo que "cualquier acción que sea buena para el medio ambiente en el que necesitamos vivir, será buena para nosotros también".

Cuando hablamos de planes de mitigación, "estamos hablando de resolver otros problemas por el camino para que las personas puedan estar más satisfechas y permanecer en este planeta durante más tiempo".

No solo se trata de una cuestión de supervivencia, sino de tener una vida mejor. "Eso nos vuelve a llevar a esa narrativa más positiva, en vez de hablar de la distopía y de lo horrible que va a ser todo".

"Vamos a hablar de lo bien que podemos estar de manera colectiva, y resolvemos varios problemas al mismo tiempo", concluye.