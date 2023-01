La dura crítica de un profesor universitario a sus alumnos: "Llevo 10 años viendo esta bajada de nivel"

"Me dedico a engañar, no a enseñar". Ese es el entrecomillado con el que titulaba 'La voz de Cádiz' una reflexión demoledora… e incluso diría trágica. Esa reflexión es la de un profesor universitario en Andalucía que en una carta publicada en la red social Linkedin ofrece su visión sobre el nivel del alumnado y la escasa exigencia del sistema educativo hacia ellos. Ese profesor es Daniel Arias Aranda, catedrático del departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Granada y en 'La brújula' hemos contactado con él.

El profesor asegura que ha notado un cambio notable entre los estudiantes que acudían a la universidad a finales de los años 90, cuando las clases estaban masificadas con más de 500 alumnos por aula y donde "el interés era abrumador", a la actualidad, done las clases son más reducidas pero "el desdén o desgana de muchos alumnos viene vinculada a un nivel de conocimientos inferior al que sería deseable".

Asimismo, Daniel Arias Aranda explica que este desinterés por parte del alumnado "es una cuestión que no ha surgido de la noche a la mañana, llevo 10 años viendo esta bajada de nivel". Sin embargo, recalca que ha sido peor después de la pandemia del coronavirus. Otro de los puntos que más le llaman la atención es la pérdida de léxico entre los jóvenes y del número de palabras que usan para expresarse, "se espera que un universitario tenga un lenguaje mayor que los verbos ser y estar", dice.

Por otro lado, el docente se muestra contento por el impacto que ha tenido su artículo ya que ha generado un debate sobre la educación en la sociedad. Y reconoce que el feedback que está teniendo es un 90% de usuarios que se ven reflejados y un 10% que no.