Fernando ónega: "Julia Otero, tú eres la representación de la libertad"

Querida Julia, esta tarde este país tu país se sobresaltó por la noticia que tú misma has dado. Quiero decirte que en Monforte de Lemos, muestra común tierra de Lugo se supo por fin que digo rumoroso del himno nacional gallego y lo que digo rumorosos no es un llanto es un grito que ya he visto en periódicos.

Es un grito de forza Julia y de que tú vas a dominar esas manchas insolentes que han aparecido. Miles de personas se pusieron escribir mensajes y todos eran sentidos todos nacidos del alma porque tú noticia no era de una enfermedad, era como si el destino tantas veces cabrón le hubiera dado un golpe en la sien a la libertad de hablar, a la libertad de contar, a la libertad de opinar, a la independencia como norma de vida, porque tú Julia eres eso eres la representación de la libertad, como confirman algunos de tus premios y quiero destacar por razones emocionales el José Couxo.

Mi criterio se resume en 3 palabras: Te haces querer, por tu hacer profesional y de tu voz aprendí grandes lecciones de saber ser compañía, reflexión, una ración razonable de mala leche, tu inconformismo y un punto de ironía galaica. Perdóname que sea tópico: Esta guerra Julia Otero la vas a ganar. Ya la has empezado a ganar.