La carta de Ónega a Pedro Sánchez: "No tiene usted ni la sensibilidad ni el miedo que tenemos otros"

Y buenas noches al presidente Sánchez. Vengo diciendo desde el amanecer que esta es su semana, y usted me responderá “¿y cuál no?” Y yo le diré que de acuerdo, pero esta semana se la juega.

Hoy, en Barcelona, con los indepes colocaron a la puerta del Liceu para darle la bienvenida y poner dentro y fuera la banda sonora de su conferencia. Aquí permítame un paréntesis para subrayar lo que han cambiado los tiempos. Hace 40 años y más, el grito era “llibertat, amnistía, Estatut de Autonomía”. Consiguieron todo eso, pero la amnistía de ahora es otra, y el Estatut hace tiempo que entró en la crisis de los 40 y no la superó.

Mañana, sigo con su semana, el Consejo de la gran decisión. Y después, otro Consejo para las mascarillas, a ver si la fiesta de la mascarilla disimula los indultos. La semana de Sánchez.

Ojalá tenga usted razón

Le escuché con atención, presidente. Me quedé con algunas de sus palabras que me suenan a transición, a la que usted hoy rindió homenaje. Me suenan a transición sus referencias a construir juntos un nuevo país, a la concordia, al diálogo, a la convivencia y a la unidad. Una vieja generación de españoles y de catalanes, incluidos los que ahora no se sienten españoles, se habrá sentido muy identificado. Pero, si me permite un par de críticas, le diré que tiene usted un estilo dulzón que, a mi juicio, no acaba de acompañar bien la dureza del momento. No tiene usted ni la sensibilidad ni el miedo que tenemos otros. Es como isla de calma en medio de la tempestad. Ojalá tenga usted razón.

La otra crítica es que, queriendo tomar la transición como modelo, a lo mejor su discurso se quedó en aquel tiempo y le faltó concreción de respuesta a las demandas del tiempo actual. Ojalá siga teniendo razón. Tanta razón como ambiciones, porque puso usted el listón muy alto. Tan alto, que su discurso parece fundacional de la democracia. Tan alto, que con solo los indultos piensa usted "sumar a millones de ciudadanos a la convivencia". Tan alto, presidente, que espera "empezar a cambiar la historia de todos". Y eso no fue dicho en un mitin formal. Fue dicho en una conferencia. Y sabiendo que le escuchaban Junqueras, Aragonés y Puigdemont. Tiene su mérito, no se lo puedo negar.