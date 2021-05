La carta de Ónega a los jabalíes de Barcelona: "Aragonés prepara una intervención institucional para aclarar que estáis controlados y que ninguno de vosotros es catalán"

Te pido permiso para escribir hoy a los jabalíes de Barcelona. No, no me refiero a ningún político, mucho menos a los miembros del nuevo gobierno, sino a los jabalíes propiamente dichos. Es que he visto en la tele cómo una mamá jabalí se paseaba con sus crías por la Diagonal y un coche de la Guardia Urbana trataba de controlarlos sin éxito visible. El cámara de la tele no consiguió seguirlos, con lo cual ignoro si llegaron al Palau de Generalitat para felicitar a Aragonés o se volvieron al monte, que es lo que siempre se teme en Cataluña de los antisistema, los CDR y otras especies animales.

Lo vuestro, jabalíes, es el último fenómeno urbano. La España vaciada se vació también de alimentos para vosotros, habéis visto en el New York Times fotos de humanos rebuscando en los contenedores y vuestros líderes os dijeron: “compañeros, si pasáis hambre, es porque queréis; la España rica está sobrada de lo que llaman desperdicios”. Uno de vosotros preguntó: “¿Y qué hay que hacer para ir a la España rica, que nosotros estamos en la república catalana, que se lo escuché a Puigdemont?”

Y otro espontáneo replicó: “Eso de la república no existe, que se lo escuché a un guardia. A por los contenedores, compañeros, antes de que España los robe”. Y esta noche pasada habéis hecho la primera incursión, siempre tan fotográfica. Dicen que vuestros “spin doctors” decidieron que fuese esta noche porque había nuevo gobierno y la gente estaría de celebración.

Otros aseguran que habéis precipitado la visita en previsión de que otras noches no sea posible, porque los contenedores no están pensados para vosotros, sino para ser quemados si no funciona lo del indulto y Pedro Sánchez dice “no” a la autodeterminación. Hay teorías para todos los gustos. Lo único cierto es que habéis descubierto los atractivos de la noche de Barcelona. Se fueron las empresas y venís los jabalíes. No consta que ni el PP ni Vox os hayan convocado para protestar contra el diálogo y los indultos. ¡Pobres guardias: tenían poco con los CDR y el apretéu y ahora aparece el jabalí! Creo que Aragonés prepara una intervención institucional sin preguntas para aclarar que estáis controlados y que ninguno de vosotros es catalán. De tener alguien la culpa, la tiene Madrid.