La Brújula Electoral: "Una de las campañas electorales más raras de los últimos años"

Esto ya toca a su fin, sólo nos queda echar el cierre a una de las campañas electorales más raras de los últimos años. Por el momento del año en el que han sido convocadas, porque muchos de los candidatos han pasado estos quince días a medio gas, porque los medios de comunicación, entre ellos esta casa organizando el Cara a cara entre Sánchez y Feijóo han marcado una campaña que en esta ocasión se ha jugado en los platós y en los estudios de radio.

Las últimas encuestas que conocimos a principios de esta semana daban al PP como favorito de cara al 23J. Sin embargo, los números no dan, porque no hay ningún sondeo que les de la mayoría suficiente para gobernar en solitario, tendrían que depender en todos los escenarios de VOX. Por eso han pasado en esta campaña de apelar al voto útil, pedir el apoyo a los votantes de otras formaciones. Ayer Feijóo pedía el voto de los indignados del 15M.

El candidato socialista, Pedro Sánchez, que como ya han escuchado ha concedido su última entrevista en esta campaña aquí en Onda Cero, con Julia Otero, no ha dejado de repetir durante estas últimas semanas que está convencido de la victoria. De hecho Sánchez no contempla otra opción, lo ha reiterado en múltiples ocasiones que el 24 de julio, seguirá siendo el presidente del Gobierno.

Sánchez da por hecha la victoria, igual que da por hecho que seguirá gobernando en coalición con Sumar, con Yolanda Díaz. Pero, tendrá que contar, muy posiblemente con más formaciones para sacar adelante las diferentes leyes que vaya aprobando el Consejo de Ministros. De producirse este escenario, tendrá que repetir alianzas con Bildu o con ERC como ya ha venido haciendo durante la pasada legislatura. Y ese precio, ya han dicho los independentistas que será mucho más alto. Esta mañana el candidato de los Esquerra Republicana, Gabriel Rufián presumía de conseguir que Sánchez haga lo que ellos quieren, a cuenta de su apoyo parlamentario.

Por si acaso, no es lo más recomendable llegar el primero a votar

Hoy la Junta Electoral Central ha hecho pública una resolución en la que se especifica que el domingo si una mesa electoral no puede constituirse porque en el colegio no hay los suficientes miembros titulares o suplentes, se podrán designar libremente a las personas que formaran parte de dicha mesa. ¿Eso en qué se traduce? Pues que en casa de producirse este supuesto, podrán ordenar que formen parte de la mesa alguno de los electores que en ese momento se encuentren en el colegio electoral. ¿Moraleja? Por si acaso, no es lo más recomendable llegar el primero a votar.

A las dos de la tarde se ha cerrado el voto por correo. Ya saben que ayer la Junta Electoral Central decidió ampliar el plazo para poder depositar el voto por correo. Estamos ante unas elecciones que se ha batido récord de voto por Correo. La fecha de las elecciones evidentemente ha condicionado esta opción, son más de 2.600.000 las personas que habían solicitado el voto por Correo y el porcentaje de abstención es más bajo respecto a otras citas electorales.

De los cuatro candidatos a la Moncloa, tres de ellos cierran esta campaña en Madrid. Empezando por el candidato socialista Pedro Sánchez quien esta tarde ha cerrado su ronda de entrevistas en esta casa en Onda Cero. Hoy Sánchez ha reconocido que el plan inicial que el Gobierno presentó a Bruselas era poner peajes en las autovías para poder garantizar su conservación y mantenimiento.

El candidato del PP, arrancó la campaña electoral en su localidad natal, en Os Peares, y cierra estos 15 días de campaña en Galicia. Esta mañana ha estado en Málaga, donde Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a repetir el mensaje que más veces le hemos escuchado en esta campaña electoral: pide una mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario.

Para la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, las cosas han cambiado en esta última semana de campaña electoral. No tenemos encuestas, pero ella se muestra convencida de que se ha conseguido sacar adelante la remontada, Hoy Yolanda Díaz, está cerrando la campaña en la ciudad de Madrid. El lugar elegido es el Anfiteatro del Parque Tierno Galván.

El candidato de VOX, Santiago Abascal, ha estado esta mañana en Albacete donde ha advertido del peligro que representa votar al PP en estas elecciones. Dice Abascal que votar a Feijóo es una operación de riesgo, que es como jugar a la lotería, porque no se sabe con quien va a pactar. Esta tarde VOX cierra la campaña electoral en una de sus plazas más emblemáticas, lo vienen haciendo en las últimas citas electorales.