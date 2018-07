Territorio Comanche: La caída de la ciudad de Detroit

Territorio Comanche

Con Agustín Alcalá, Nuria Torreblanca, Lorenzo Caprile y Santiago Segurola. Comentamos con Agustín Alcalá el abandono que sufre la ciudad de Detroit, que está experimentando una caída en todos los sentidos, ya que la ciudad se encuentra en bancarrota. También nos comenta la moda de usar pamela entre las celebrities de EE.UU. Nuria Torreblanca recuerda a Compay Segundo, con motivo del décimo aniversario de su muerte. Lorenzo Caprile nos habla de un viaje a Cuba que realizó en 2006, y su percepción de la ciudad y de lo que allí ocurre. Su experiencia, asegura, "fue para no volver" y recuerda que "no le gustó", ya que afirma que la corrupción allí está a la orden del día. Con Santiago Segurola hablamos del éxito de la serie, "House of Cards" y de la nueva manera de ver las series de televisión. Además Santiago Segurola nos cuenta la última hora del tour de Francia.