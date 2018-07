Santi Segurola ‘Espero un partido natural y sin complicaciones’

Segurola está en Madrid y quiere disfrutar de un buen partido de fútbol, natural y sin complicaciones. Bajo su punto de vista hay que respetar la libertad de expresión de las personas; él no está de acuerdo con que se silben los himnos, pero nos cuenta casos de finales de otros países donde ha ocurrido y no se le da tanta importancia como aquí en España. Sobre Esperanza Aguirre dice que su actitud no ha sido la adecuada y su mensaje excesivo.

Para acabar habla de Guardiola y su papel como entrenador del Barça, ya que hoy será su último partido desde el banquillo. Respecto a la final de hoy, dice que el resultado es imprevisible, ya que el Athletic puede dar la sorpresa.