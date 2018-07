Raquel Martos ‘Me gusta discutir con gente que piensa distinto’

Raquel Martos, guionista de ‘El Hormiguero’, nos acompaña para presentarnos su libro ‘Los besos no se gastan’. Relata la relación de dos amigas inseparables de la infancia.

Presenta 'Los besos no se gastan'

Raquel Martos nos acompaña para presentarnos su libro ‘Los besos no se gastan’, una historia parecida a la suya personal. Su propia historia con su ‘amiga del alma’ se empezó a fraguar desde pequeñas, continuando en la adolescencia, juventud y continúa, ya que Martos es la madrina de la hija de su amiga. Su reflexión es que una verdadera amistad es con ‘una persona con la que no importa la distancia y que siempre estará ahí’. Le gusta rodearse de gente que piensa distinto que ella, ya que enriquece y dice que sino sería muy aburrido, sería un ‘mundo acelga’; afirma que le gusta discutir con gente que no piensa igual que ella.

Eva y Lucía son las protagonistas de su novela y sueñan con hacerse famosas, algo que ella no recomienda si se tiene miedo a ser juzgado. La sintonía que podría ser de este libro es ‘Baila con el hula hop’, ya que es algo que hacían las protagonistas. Afirma que desde que se es pequeño se tienen muchos sueños, pero que cuando uno madura se da cuenta que no. En el libro relata el primer amor, el querer parecerse a un famoso, las riñas, etc.

Es guionista de ‘El Hormiguero’, un programa familiar, y cree que lo bueno que tiene es que consiguen llegar a mucha gente de distintas edades. Nos cuenta que se siente muy contenta de que la gente se ría con lo que ella escribe.