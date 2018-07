Nacho Vigalondo “La presencia ovni ha sido lamentable”

Cuenta Nacho que con su primer film no tuvo demasiado éxito, ya que tuvo vida internacional pero no en taquilla. Vendió la película a Tom Cruise y aún está esperando a que haga algo con ella, aunque su representación será meramente en los créditos. Repasamos la crítica sobre esta nueva película, la mayoría de ellas han sido favorables aunque siempre hay alguna que no.

Este film habla de todas las cosas que somos capaces de hacer para tapar un infidelidad, ‘aunque se esté acabando el mundo somos capaces de intentar quedar bien por encima de otra cosa’. Vigalondo cuenta que el no recuerda que le haya pasado algo parecido. La definición del director sobre su creación es que es “un cruce entre ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’ e ‘Independence day’”.

Compara ‘Extraterrestre’ con otras películas americanas de los susodichos, que cree que no son ‘realistas’, en lo que se puede en este tema; sin embargo la que él presenta cree que respeta bastante bien el tema. Afirma que “el valor que tiene la película es todo lo que puede evocar en los ojos del espectador”. Cree que sería muy triste que existiesen los extraterrestres, ya que si viniese un antropólogo de marte ahora “significaría que realmente no les importamos mucho, han estado ignorándonos”.

Se califica como un personaje raro, que está a medias entre cine de autor y cineasta popular. Es una persona muy activa en las redes sociales, puede verse en Twitter donde ha relanzado la palabra ‘tróspido’, que ha causado sensación. También en esta plataforma puede verse su gran amistad con Rodrigo Cortés, que invita a todos los lectores que vayan a ver la película.