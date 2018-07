Miguel Ángel Revilla ‘Un político no puede tener vida privada’

El ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, nos acompaña en Julia en la Onda para presentarnos sus memorias, ‘Nadie es más que nadie’.

Miguel Ángel Revilla empieza la entrevista hablando con su amigo Andreu Buenafuente, con el que colaboró durante muchos programas y recuerdan algunas anécdotas. A raíz de sus apariciones televisivas afirma que nunca ha llamado a ningún medio de comunicación para que le entrevisten, pero que hubo una vez que escribió a Julia Otero al programa ‘Las cerezas’ y nunca obtuvo contestación.

Julia le pregunta sobre la portada de sus memorias, ‘Nadie es más que nadie’, y cuenta que él todos los años sube a la ermita de San Cipriano con albarcas y que el 16 de septiembre de 2009 no pudo porque tenía que estar junto al Rey. En contraprestación a esto, consiguió calzarle al Rey este calzado y la portada rememora este momento.

Sus memorias están escritas en un género apasionante ya que relata muchas anécdotas y relaciones personales con muchos personajes políticos, sobre esto Revilla cree que algunos le dejarán de hablar aunque no lo entiende.

Sobre su vida política afirma que ‘perdí la presidencia por tener un socio inadecuado en el momento inadecuado, a mí el pueblo cántabro no me ha castigado’. Cuenta que en tres años volverá a presentarme y que espera volver a ser presidente. A raíz de todos los escándalos políticos que han tenido lugar en estos últimos tiempos, cuenta que la gente debería de saber todo de ellos. ‘Escribo este libro porque no tengo nada que esconder y hay que ser transparente’.

Recordamos con Revilla momentos que ha tenido con Zapatero, Rajoy y sus puros, el Rey y sus percebes y Severiano Ballesteros y su accidente.