Jordi Sevilla ‘La política se ha convertido en un fin para ser alguien’

El exministro de Administraciones Públicas, economista y escritor, Jordi Sevilla, nos acompaña para presentar su libro ‘Para qué sirve hoy la política’. Hablamos con él de su libro y de la situación económica y política actual.

Una de las preguntas que se hace este economista y militante del PSOE es ‘¿si no hay alternativa, de qué sirven las elecciones?’. Cree que en democracia tiene que haber alternativa, ya que no todos pensamos igual, y eso, es bueno. Bajo su punto de vista, momentos actuales como el de la crisis, deberían de llevarnos al acuerdo y no a la confrontación.

En su libro explica para qué sirve la política, y él cree que ha dejado de cumplir su función. ‘No todos pensamos lo mismo, eso quiere decir que no hay una verdad absoluta’. Cuenta que la política democrática tiene unas reglas que ayudan a resolver problemas, donde él ve ahora los problemas actuales. Concluye que ‘no se está sabiendo resolver los problemas’.

Su próximo libro se titula ‘La economía en dos tardes’, a coalición de una conversación que se le escuchó con el expresidente Zapatero. Sabe que es algo que le va a perseguir siempre, por lo que ha decidido poner este título para ‘combatir’ el problema.

Respecto a la situación económica actual, con la crisis, y a cómo se está tratando mediáticamente, afirma que muchos políticos buscan el titular televisivo y que sólo trabajan para ello; donde también radica, según él, el problema e irresponsabilidad de los políticos. También comenta la situación de Grecia, donde se tendrán que repetir las elecciones el próximo 17 de junio; respecto al caso de España y de Grecia cree que son los votantes los que sufren y padecen las decisiones de los políticos, y deberían de ser los políticos los que tienen que asumir las decisiones con responsabilidad y hacer las oportunas explicaciones a los ciudadanos. Afirma que ‘hay que reconocer que las cosas no se están haciendo bien’.

Bajo su punto de vista faltan coraje y valentía, por parte de los políticos, para explicar la gravedad de la situación; también cree que tendría que haber un cambio en la manera de hacer política y apoyarse en la oposición, ‘debería de haber una posición común ante Europa’. Los líderes que Europa necesita es otro de los interrogantes que se plantea Jordi Sevilla en su libro; respecto a esto, cree que la aparición de Hollande como presidente de Francia beneficiará a los europeos e, incluso, Merkel tendría que saberlo utilizar.