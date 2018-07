El Gabinete: La mujer según Gallardón

Alberto Ruíz Gallardón ha protagonizado una última polémica respecto a su figura, ello se debe a que el Ministro de Justicia realizó ayer, en el Pleno del Senado, una serie de declaraciones donde defendía la Ley del Aborto (ley de plazos) diciendo que lo que hace auténticas a las mujeres es la condición de ser madres. Las réplicas no han tardado en llegar y hoy Patricia Hernández, del Partido Socialista, le ha acusado al ministro de hipocresía política y de querer ser más conservador de lo que realmente es. Después Gallardón se ha propuesto defender la maternidad a su manera.

Lucía cree que hay una violencia real contra las madres trabajadoras; cuenta el caso real de una conocida suya y de cómo se ha visto afectada por la reforma laboral. Afirma que “se han reducido las prestaciones a las madres trabajadoras, por lo que esto es lo que se tendría que revisar”. También habla de que el Estado debería de gastarse el dinero en verdaderas medidas que ayuden a los ciudadanos y no en plazas de toros.

El General Monzón habla de dogmatismo pretencioso y no entiende qué es lo que quiere decir Gallardón, “ser madre es lo que viene después, una vez que ha dado a luz”. Añade que “no se puede pretender defender la verdad católica a estas alturas”.

Sádaba analiza las palabras del ministro, haciendo hincapié en que no puede definirse a mujeres de primera, de segunda o de tercera. Sobre Gallardón dice que “quiere ponerse exquisito, y ha soltado barbaridades por su boca”. Añade que “la libertad no viene dada por los hijos que se tenga. Lo más grave de esta afirmación es reducirnos a animales, nuestra condición es la de humanos y podemos decidir procrear o no, ya que somos libres”.

Hablan de la mujer, madre y trabajadora y de las condiciones que tienen en sus puestos de trabajo; donde a veces son condicionadas a no ser madres, ya que no tienen ventajas como la reducción de jornada u otras ayudas.