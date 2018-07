El Gabinete: Modelo sanitario

El ministro de Economía Luis de Guindos ha dicho que el gobierno no se plantea el copago sanitario, sino que prefiere un pago progresivo del servicio sanitario. Después, el PP le ha rectificado. Al hilo de este debate nos preguntamos qué reformas hay que hacer en la sanidad pública

En el Gabinete hablamos de sanidad debido a que el ministro De Guindos ha explicado hoy que no se aplicará el copago sanitario. Existen otras recetas para aportar dinero a la sanidad pública española, como los incentivos y el pago progresivo. Las respuestas no han tardado en llegar por parte de la oposición, los socialistas han dicho que no apoyarán ninguna de las medidas de este índole que proponga el Gobierno y también se ha dicho que lo que parece que quiere el Gobierno es que exista una sanidad para ricos y otra para pobres.

El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha dicho que el pago progresivo sólo se está estudiando y que el Gobierno está comprometido con una sanidad pública, haciendo ver que las palabras de De Guindos han sido a título personal.

En el Gabinete de Julia en la onda, Jesús de Miguel aclara que no hay que pensar en la sanidad como coste sino como inversión y se declara como gran defensor de la sanidad pública. Concluye afirmando que ‘cuando una población está sufriendo, como ahora, lo menos que espera es que haya una red de seguridad’ y que los mejores médicos se encuentran en la sanidad pública y que tiene que mejorarse. La joya de la corona, los médicos, tienen que tener mejores salarios.

Antón Reixa dice que la fiscalidad no tiene que estar en los servicios, ‘lo que hay aquí es una falacia ideológica’. Habla de la racionalización del gasto, el cual cree que debería de ser mejor gestionado.

Luis Racionero cree que el problema es que ha habido pocas ideas claras entre los líderes políticos y, en lo demás, está de acuerdo con lo dicho por Reixa. A raíz de esto, Antón afirma que la sanidad es lo primero que se va a tocar y que, a continuación, se tocará la educación y otros servicios.

Los tertulianos también hablan de sanidad pública, de sanidad privada y de MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), sobre lo que también comentan los oyentes.