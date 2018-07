El Gabinete: Los jurados populares

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado repetir el juicio al yerno de los Tous, al estimar el recurso presentado por la acusación particular y la fiscalía, y ha anulado el veredicto del jurado popular que absolvió a Lluís Corominas del delito de homicidio por el que fue juzgado en mayo de 2011.

Los jurados populares no se equivocan mucho más que los jueces, se revisaron un 27% de los casos juzgados por un jurado popular y un 24% de los jueces. Los jurados populares se recuperaron en 1995, y los requisitos para serlo es ser español, saber leer y escribir, no estar impedido física o mentalmente, pertenecer al municipio de donde es el caso y no ser un caso de violación o terrorismo.

Los tres invitados de hoy, Juan Adriansens, Javier Sádaba y Antón Reixa, defienden la figura del jurado popular aunque no desearían formar parte de uno. Hablan del caso de Garzón y de Camps, que también fue resuelto por un jurado popular.

Adriansens opina que “hay que distinguir entre lo justo y lo legal, el veredicto del jurado es justo”. Afirma que cree que es antipopular recurrir esta sentencia, lo cual corrobora Reixa “Corominas obró de manera justa”.

Sádaba recuerda el nacimiento de los jurados populares y rememora que ya estaban presentes en la Constitución de Cádiz de 1812, por lo que representan una idea de justicia. Debaten entre ellos si sería más justo o no si se debería de poder escoger ser juzgado por un juez o por un jurado popular.