El Gabinete: Incendios Forestales

El incendio de Fragas do Eume sigue activo pero su perímetro no ha avanzado. La Guardia Civil se encuentra investigando la causa que suscitó el incendio.

Incendio de As Fragas do Eume

El incendio que, desde primera hora de la tarde del sábado, ha devorado 750 hectáreas del parque natural de As Fragas do Eume ha continuado activo durante toda la jornada, aunque el fuego ha ido perdiendo intensidad y está prácticamente extinguido en el foco original de A Capela.

Ángeles San Luis, desde Santiago de Compostela, cuenta que son 370 hectáreas las que han sido quemadas y tienen una gran importancia medioambiental. La buena noticia es que el perímetro no ha avanzado. Sobre las causas del incendio, se da por hecho que la mano del hombre está detrás; no se sabe si es por una quema incontrolada o por otra razón. La Guardia Civil se encuentra investigando la causa y no se ha filtrado ningún dato sobre ello. El Código Penal castiga con hasta cinco años de cárcel a quien provoque un incendio, Núñez Feijóo ha dicho que pretende subir la pena a los pirómanos.

José Luis Gallego nos habla del valor de lo que se ha quemado y de lo que supone para muchas personas el bosque a nivel económico, ya que la madera supone un gran valor. “Quien prende fuego al bosque está cometiendo un suicido común”.

Espido Freire cuenta que siempre se ha atacado a los bosques, bien por el fuego bien por el dinero.

Elisa Beni habla sobre el Código Penal y las penas a los pirómanos, ella cree que la solución no debería de ser la de endurecer el Código Penal ya que no siempre tiene los efectos deseados y desestabiliza el propio Código. “Si el motivo de la quema es por motivos económicos las soluciones tienen que cambiar y no pueden ser monetarias”.

Lucía Extebarría habla de que ‘el mal es muy banal’ y que al final las personas que han sido detenidas no terminan siendo condenadas. Está de acuerdo con la propuesta de Ecologistas en Acción de que estos terrenos no puedan ser recalificados para ser usados en otros fines. Habla del concepto pirómano, con el que no está de acuerdo Gallego.