El Gabinete: El IBI y la Iglesia

El Partido Socialista ha hecho una petición para que la Iglesia pague el impuesto del IBI, en lo que se refiere a sus propiedades terrenales y no a las de culto. ¿Debe pagar la Iglesia este impuesto? ¿Debe de modificarse la ley? Lo debatimos con Elisa Beni, Luis Racionero y Jesús de Miguel.

En el Gabinete hablamos de la Iglesia y del IBI, ya que el Partido Socialista ha propuesto que la Iglesia pague este impuesto por las propiedades a su nombre, pero no de los lugares de culto. Algunos ayuntamientos ya han aceptado esta medida y se pondrá en marcha, como en San Sebastián de los Reyes o Alcalá de Henares. El Partido Popular no pretende modificar las leyes, es más, Mariano Rajoy ha afirmado que no pagarán el IBI ya que está exento por el Concordato. La recaudación de este impuesto, si lo pagase la Iglesia, ascendería a 3000 millones de euros.

Elisa Beni apunta que, hasta donde se ha hecho público, sindicatos y partidos han desmentido que ellos no paguen el IBI; al menos en las sedes centrales. Afirma que lo que tiene que pasar es lo contrario de lo que dice Rajoy, todo ello debido a la situación en la que está económicamente el país; bajo su punto de vista ‘a la Iglesia, dada la crisis, hay que exigirle un sacrificio’. Elisa dice que estas propiedades terrenales que tiene la Iglesia le sirven de sustento económico por si en algún momento necesitan liquidez.

Luis Racionero afirma que la cuestión clave es si la Iglesia es un servicio público o no, y el servicio que aporta a la ciudadanía. Afirma que el no comparte, pero que respeta totalmente que muchas personas sí que crean.

Jesús de Miguel dice que las iglesias son un servicio público, no la Iglesia Católica; ‘nuestra sociedad ya no es católica como lo fue hace años’. Cuenta que la Iglesia es el segundo mayor propietario del país, por detrás del Estado, ya que tiene miles de propiedades a su nombre. Dice que si se pretende que el Estado sea transparente, también debería de serlo la Iglesia y tendría que renovarse de acuerdo a las leyes actuales.

Un Concejal de Zamora, Francisco, nos cuenta que el Ayuntamiento de Zamora va a hacer pagar el IBI a la Iglesia Católica. El gobierno que preside esta comunidad es el del Partido Popular; nos cuenta que lo que ha sucedido es que Izquierda Unida documentó que hay propiedades de la Iglesia exentas del IBI y que realizan actividades mercantiles. Cuenta que a la Alcaldesa no tuvo más remedio que cerciorarse de los documentos aportados por Izquierda Unida. Afirma que Zamora no ha hecho nada especial, sino que simplemente quieren poner las cosas en orden.