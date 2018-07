El Gabinete: Huelga General

La Huelga General suscita diferentes impresiones por parte de los sindicatos y de la Patronal. Los sindicatos, por su parte, califican de aislados los accidentes y afirman que los servicios mínimos se están cumpliendo. En lo que no se ponen de acuerdo sindicatos y Patronal es en lo que se refiere al seguimiento, la Patronal dice que es inferior a la del año 2010 mientras que los sindicatos afirman que es superior al 80%. Respecto a los efectos políticos, el Gobierno ha insistido que la protesta no va a cambiar el texto principal de la reforma laboral. Los sindicatos, UGT y CC.OO, han dicho que ellos van a recrudecer el conflicto si no hay un gesto por parte del Gobierno antes del primero de mayo.

Elisa Beni cree que no es demasiado importante la cuantificación, ya que en todas las huelgas que ha habido se han producido discrepancias entre los datos de los sindicatos y los gobiernos. Afirma que “los objetivos de la huelga se han conseguido, a pesar de los datos de seguimiento”.

Jesús de Miguel habla de los datos de intención que se conocieron hace una semana: el 36% de los preguntados consideraba que era oportuna, este dato es mayor que el de 2010, y el 51% que estaba justificada y el 67% de los jóvenes. Este último dato indica que los jóvenes están menos apáticos de lo que parecía. “Más vale una huelga pacífica que no quemar coches por la calle”. Cree que la ventaja de la huelga es que está convocada por los sindicatos, de forma pacífica. “Ha sido positivo”.

Naranjo opina que es inaceptable que no se sepan unos datos concretos; “aunque no hay cifras estales hay que hablar de la libertad de la gente que ha podido ir a trabajar y la que no”. Bajo su punto de vista, la huelga ha funcionado entre la gente más politizada y ha fracasado entre las pymes, autónomos y comerciantes. Elisa cree que ha habido seguimiento y que las manifestaciones van a ser exitosas, “se han juntado los esfuerzos”; también dice que esto es el principio de una movilización más grande.