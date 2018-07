El Gabinete: ¿Alguien sabe lo que está pasando?

En el Gabinete hablamos de cuál es la situación actual de Europa tras el ‘no rescate’ de España y el resultado de las elecciones griegas, ya que a pesar de ello la prima de riesgo ha llegado a su máximo por encima de los 570 puntos y el IBEX 35 ha bajado 3 puntos. En Grecia no se ha formado gobierno pero se hará en las próximas horas, Antonis Samaras ha dicho que no se va a salir del euro. La noticia en Bruselas y Berlín ha sido buena, pero los mercados parece que no opinan lo mismo.

Elisa Beni piensa que, sin ser una experta económica, veía cuál era la situación económica y no puede entender cómo los políticos no lo hicieron. Respecto a la economía española, cree que tiene mucho potencial y que se puede salir adelante; por otro lado habla de la conspiración contra el euro y afirma que algunos grupos de presión se beneficiarían de ello.

Antonio Naranjo cree que hay dos tipos de explicaciones, una es sobre que nadie quiere comprar deuda española (algo que entiende); y que no valen las garantías ni de Grecia ni de España aunque hayan mejorado y enfrentado la situación. Cree que ‘estamos en el apoteosis sobre lo hecho por Rajoy’ y que lo ocurrido ‘es un combate penoso que confunde crecimiento con derroche y austeridad con asfixia’. Bajo su punto de vista Alemania no tiene la culpa de lo que ha ocurrido en países como España o Grecia, algo con lo que no está de acuerdo Elisa, que cree que sí que son responsables.

Jesús de Miguel afirma que los economistas no están solucionando el problema y que los mercados no tienen confianza, ‘la población no es tonta y sabe que la situación no es buena’. Cree que los españoles tenemos una tendencia a buscar culpables.

Como última reflexión, Elisa pide que se haga algo diferente a lo hecho hasta ahora; Antonio cree que hay que compartir la culpabilidad y Jesús que hay que ser optimistas.